Neçirvan Barzani: Enfal gibi suçların işlenmemesi tüm insanlığın sorumluluğunda

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Enfal Katliamı’nın 34’üncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Neçirvan Barzani, Enfal Katliamı'nda 182 bin kişinin şehit edildiğine dikkat çekerek, 1988'de insanlığın en menfur suçlarından birinin işlendiğine işaret etti.

182 bin kişinin şehit edildiği Enfal'in Kürdistan Bölgesi'nde 8 aşamada gerçekleştiğini söyleyen Neçirvan Barzani, bunun soykırımcılar için ebediyen kara bir leke olarak kalacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, benzer suçların bir daha yaşanmamasının tüm insanlığın sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Ayrıca Enfal ve tüm Kürdistan şehitlerinin hatıralarının her zaman anılması ve canlı tutulması gerektiğini de dile getiren Neçirvan Barzani; tüm Kürt güçlerinin, partilerinin ve bileşenlerinin Kürdistan Bölgesi'nin anayasal ve siyasal haklarını korumak ve geleceğini inşa etmek için birlik içerisinde olması gerektiğini ifade etti.

Irak Ceza Mahkemesi'nin Enfal'i "soykırım", "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" olarak kabul ettiğini belirten Neçirvan Barzani, federal Irak hükümetinin yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi, kurban yakınlarıyla ilgilenmesi ve yaraların sarılması için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nde, Enfal kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına daha iyi hizmet sunulması gerektiğine de dikkat çeken Neçirvan Barzani, Enfal bölgelerinin yeniden inşası için çabaların devam edeceğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, Enfal'de şehit düşenleri saygı ve rahmetle andıklarını dile getirdi.

ENFAL KATLİAMI'NIN ÜZERİNDEN 34 YIL GEÇTİ

Baas rejiminin Kürt milletine karşı işlediği ve insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan olan Enfal Katliamı’nın üzerinden 34 yıl geçti.

Irak Baas rejimi Kürt milletine karşı başlattığı Enfal Katliamı harekatını süreç içinde farklı dönemlerde gerçekleştirdi. 182 bin kişinin şehit edildiği ve kaybettirildiği katliamlar zincirini Ali Hasan Mecid komuta ediyordu. Mecid, Halepçe’ye yönelik kimyasal saldırı sonrası Kimyasal Ali olarak anılmaya başladı.

Kürt ve Kürdistan tarihinin en trajik katliamlarından olan Enfal’in yıldönümünde Kürdistan ve dünyanın dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor.