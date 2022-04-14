Teknoloji

Elon Musk: Twitter'ın tüm hisselerine talibim

Twitter'da yüzde 9,2'lik hissesi bulunan iş insanı Elon Musk, hisse başına 54,20 dolar teklifle şirketin tüm hisselerini satın almak istediğini açıkladı.
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dünya Elon Musk Twitter Hisse

HABER MERKEZİ

Musk, Twitter'daki yönetim kurulu üyeliğini reddettikten sonra yeni bir kararla gündeme geldi.

Şirketin her bir hissesi için 54,20 dolar ödemeyi teklif eden Musk, hisselerin tamamına talip oldu.

Musk, ilgili mektubunda, "Teklifim, en iyi ve son teklifimdir ve kabul edilmezse hissedar olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek" ifadesini kullandı.

Teklifin kabulü halinde Musk, Twitter'ı yaklaşık 41 milyar dolara satın almış olacak.

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