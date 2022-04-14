Hüseyin: Irak hiçbir ülkeye saldırı üssü olamaz

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak’ın hiçbir ülkeye saldırı üssü olarak kullanılamayacağını belirterek, Bağdat ile Tahran’ın ortak güvenliklerinin olduğunu bildirdi.

Resmi ziyaret kapsamında İran’ın başkenti Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Görüşmede konuşan Hüseyin, Irak’ın İran’la destek ve işbirliği seviyesini yükseltmeye bağlı olduğunu ifade etti.

Irak’ın İran ve başka ülkelerin güvenliğine saldırı için bir üs olarak kullanılamayacağını kaydeden Hüseyin, Irak’ın İran’a güvenlik konusunda çok destek olmaya hazır olduğunu ve Tahran’ın çıkarlarına saldırıyı engellemeye hazır olduklarını belirtti.

Reisi ise, İran ve Irak halklarının dini, tarihi ve kültürel ortaklıklarına değinerek, ''İki üke ilişkileri, normal komşuluk ilişkilerinin ötesinde ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iradesi, bu kardeşçe ilişkileri en üst seviyede güçlendirmektir” diye konuştu.

Tahran ile Bağdat'ın ortak güvenlik ve çıkarlara sahip olduğunun altını çizen Reisi, ''Tahran ile Bağdat'ın çıkarları ile menfaati birbirine bağlı durumda. Düşmanlar bu ilişkilere asla gölge düşüremez. İran her daim Irak'ın toprak bütünlüğü ile bu ülkede istikrara sebep olacak etniklerle dinlerin birliğinden yana olmuş ve buna vurgu yapmıştır'' ifadelerini kullandı.

İran'ın başta Irak olmak üzere komşu ülkelerden İran'ın güvenliğini etkileyecek hiçbir bozucu unsurun yerleşmesine müsaade etmemesini beklediğini kaydeden Reisi, ''İran komşularına kardeşliğini pratikte kanıtlamış ve sadece bolluk dönemi değil, savaş dönemi dostu da olmuştur ve bundan dolayı komşularımızdan düşmanların komploları konusunda uyanık davranmalarını bekliyoruz'' dedi.

İran'ın İsrail’in faaliyetlerini yakından takip ettiğine dikkati çeken Reisi, ''Bu rejimin Irak dahil hiçbir ülke üzerinden bölge güvenliğini tehlikeye düşürmesine müsaade etmeyiz. DAİŞ, ABD ve İsrail ürünüdür ve Afganistan'da onlar adına faaliyet gösteriyor. Afgan göçmenler İran'da bir İranlı gibi yaşıyor ve avantajlardan yararlanıyor. Irak'ın güvenliği de Iraklılar tarafından sağlanmalı. Yabancıların Irak'taki varlığı güvenlik oluşturmaz'' diye konuştu.