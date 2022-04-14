Politika

Rusya: Ukrayna’ya ait 2 helikopter Bryansk bölgesine saldırdı

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna’ya ait 2 helikopterin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesinde saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
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dünya Rusya Ukrayna Bryansk bölgesi

HABER MERKEZİ

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’ya ait ağır silahlar taşıyan 2 helikopterin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesine girdiği belirtildi.

Alçak irtifada uçan helikopterlerin en az 6 hava saldırısı gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, “En az altı sivil binanın hasar gördüğü saldırıda 1’i çocuk 7 kişi yaralandı” denildi.

Açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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