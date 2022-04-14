Politika

Kazimi: Enfal cinayetleri diktatör rejimin uygulamalarını gözler önüne serdi

Irak Başbakanı Kazimi, Kürtlere karşı işlenen Enfal suçlarının, diktatör rejimin siyasetlerini gözler önüne serdiğini belirtti.
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Irak Mustafa Kazimi Enfal Katliamı Baas rejimi

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Enfal Katliamı’nın 34’üncü yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kazimi, Kürtlere karşı işlenen Enfal suçlarının, diktatör rejimin siyasetlerini gözler önüne serdiğini belirtti.

Irak Başbakanı, Kürt milletine karşı işlenen Enfal Katliamı’nda 10 binlerce Kürt’ün katledildiğini kaydetti.

Katliamın yıldönümünün kendilerini demokratik ve barışın istikrarlı olduğu Irak için çalışmaya yönelttiğini bildiren Kazimi şu ifadeleri kullandı:

“On binlerce masum insanın hayatına mal olan Kürt halkımıza yönelik Enfal cinayetinin 34’üncü yıldönümü, diktatörlük rejiminin uygulamalarını gözler önüne serdi. Bu, bizi demokratik ve barışçıl bir Irak inşa etmek için çalışmaya, diktatörlüğü ve saldırgan politikaları canlandırmaya yönelik her türlü davranışa karşı koymaya yönlendiriyor. Enfal kurbanlarının şehitlerine rahmet olsun.”

 

 

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