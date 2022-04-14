Politika

Kiev Belediye Başkanı’ndan Rusya'ya 'Etnik temizlik yapıyor' suçlaması

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, ülkesine savaş açan Rusya’yı Ukrayna halkına yönelik etnik temizlik yapmakla suçladı.
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Vitaly Kliçko
Vitaly Kliçko
dünya Vitaly Kliçko Rusya Ukrayna Kiev Belediye Başkanı

HABER MERKEZİ

Kliçko, başkent Kiev'de "Mariupol Kahramanları" isminin verilmesi öngörülen parkta incelemelerde bulundu ve fidan dikme programına katıldı.

Belediye Başkanı Kliçko, daha sonra yaptığı açıklamada, Moskova ile Kiev'in dostluğu adına daha önce burada bir heykelin bulunduğunu ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlediğini kaydetti.

Rus ordusunun Ukrayna halkına katliam düzenlediğini savunan Kliçko, "Rusya bize saldırırken, Ukrayna halkına etnik temizlik yaparken, Ukrayna halkını ve Ukrayna şehirlerini yok ederken nasıl bir dostluk üzerinde konuşabiliriz" dedi.

Söz konusu parka "Mariupol Kahramanları" adının verilmesi için yarın Kiev Belediye Meclisi'nde oylamanın yapılacağını aktaran Kliçko, yarınki oturumda ayrıca Kiev'de Moskova ve Minsk isimleri taşıyan sokak, cadde ve metro isimlerinin de değiştirilmesi için oylama yapılacağını söyledi.

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