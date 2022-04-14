Politika

Selahaddin’de mayın patladı: 1 Irak askeri yaşamını yitirdi

Irak’ın Selahaddin vilayetinde bir mayının patlaması sonucu Irak ordusunda göevli bir albayın yaşamını yitirdiği, 7 askerin de yaralandığı bildirildi.
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Irak Selahaddin Tuzhurmatu DAİŞ

HABER MERKEZİ

Irak’ın Selahaddin vilayetinde bir mayının patlaması sonucu Irak ordusunda göevli bir albayın yaşamını yitirdiği, 7 askerin de yaralandığı bildirildi.

Irak medyasına konuşan güvenlik kaynakları, Selahaddin’de askeri denetim aracının geçişi sırasında meydana gelen mayın patlaması nedeniyle 1 askerin yaşamını yitirdiği, 7 askerin de yaralandığını belirtti.

Konuyla ilgili konuşan Tuzhurmatu Kaymakamı Hasan Zeynelabidin, olayın Tuzhurmatu’nun kuzey batısındaki Heliwe bölgesinde yaşandığını ifade etti.

Zeynelabidin, Irak askerlerinin, terör örgütü DAİŞ’e karşı yürütülen saha tarama faaliyetlerinden döndüğü sırada olayın yaşandığını söyledi.

Kaymakam, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ve Kerkük’e sevk edildiğini belirterek, bir komutanın da elinin kırıldığını dile getirdi.

 

 

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