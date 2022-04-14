Türkiye’de salgın: Can kaybı 30'un altında

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 21 kişi hayatı kaybederken, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saat içerisinde iyileşen hasta sayısı da 16 bin 783 olarak kayıtlara geçti, 182 bin 446 test yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 301 bin 11 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.