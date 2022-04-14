Politika

Irak Parlamentosu Başkanı’ndan Enfal mesajı

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Enfal Katliamı’nın 34’üncü yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
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Irak Muhammed Halbusi Enfal Katliamı

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Enfal Katliamı’nın 34’üncü yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Enfal Katliamı’nın 34’üncü yılında söz konusu katliamla dosyasıyla ilgili ilerleme kaydedilmediğini bildiren Halbusi, “Katliam, değerli Kürt halkımıza yönelik zulüm, diktatörlük ve baskının şahidi olmaya devam ediyor” dedi.

Halbusi, “Bugün vahşi ve azı verici Enfal faciasını anıyoruz” diyerek, katliamın, adalet, eşitlik, kanun ve kurumlar devletinin önemini bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

Irak Parlamentosu Başkanı mesajında, güvenlik, istikrar ve barışın olduğu demokratik devlet vurgusunda bulundu.

 

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