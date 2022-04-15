Politika

Altan Tan’a hapis cezası

Altan Tan’a, PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği belirtildi.
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Altan Tan
Altan Tan
kürdistan Altan Tan HDP

HABER MERKEZİ

HDP Diyarbakır eski Milletvekili Altan Tan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha önce CNN Türk kanalında katıldığı bir programda, 'PKK propagandası' yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan dava sonucunda hapis cezası aldığını belirtti.

Cezasının ertelenmediğini ifade eden Tan şunları söyledi:

“Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında Hulki Cevizoğlu'nun tahrik ve hakaretleri sonucu açılan davada hakkımda PKK propogandası yapmaktan dolayı 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Cezayı da ertelemedi.”

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