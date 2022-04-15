Politika

Avrupa Birliği Rusya’ya silah satışını durdurdu

Polonya ve Baltık ülkelerinden gelen çağrıların ardından Avrupa Birliği (AB), silah üreticilerinin Rusya ile iş yapmasına izin veren bir yaptırım muafiyetini iptal etti.
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avrupa Avrupa Birliği Rusya silah satışı yasak

HABER MERKEZİ

Brüksel, Kırım'ın ilhakını gerekçe göstererek Temmuz 2014'te Rusya'ya silah ve mühimmat ihracatını engelledi.

Ancak, ambargodaki bir madde, Ağustos 2014'ten önce imzalanan sözleşmeler kapsamında satış yapılmasına izin veriyordu.

Fransız ve Alman silah üreticileri, bu boşluktan yararlandı.

AB Komisyonu'ndan alınan verilere atıfta bulunan Reuters, AB üye ülkelerinin Moskova'ya 2020'de 25 milyon euro, 2021'de 39 milyon euro değerinde silah ve mühimmat sattığını duyurdu.

Toplantıya katılan diplomatlara göre, Polonya ve Litvanya gibi ülkelerden gelen yeni eleştirilerin ardından AB hükümetleri muafiyeti kaldırmayı geçen haftaya kadar kabul etmedi.

Muafiyet, 8 Nisan'da yayınlanan ve AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarının "beşinci paketini" detaylandıran belgelerde görünmüyor.

Ancak AB, yeni ambargoyla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamada, kaldırma işleminden bahsetmedi.

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