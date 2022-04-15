Politika

ABD’de eski DAİŞ’li cinayet ve işkenceden suçlu bulundu

ABD'de federal bir mahkeme, eski İngiliz vatandaşı olan DAİŞ mensubu El Şafi El Şeyh'i adam kaçırma, cinayet ve işkenceden suçlu buldu.
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ABD DAİŞ Mahkeme

HABER MERKEZİ

ABD'nin Virginia eyaletindeki federal mahkeme, kamuoyunda "Beatles" olarak bilinen DAİŞ hücresine mensup El Şeyh'le ilgili davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Suriye'de insani yardım çalışanı ve gazetecilerin de aralarında olduğu bazı DAİŞ rehinelerinin başını kesen ve bunu kameraya çekip yayımlayan hücrenin üyesi olduğu belirtilen El Şeyh'i, cinayet, adam kaçırma ve işkenceden suçlu buldu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması beklenen El Şeyh'in, ABD'de ceza alan en yüksek profilli DAİŞ mensubu olduğu belirtiliyor.

ABD’li gazeteci James Foley’i 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer ABD vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Şeyh ile Alexandra Kotey adlı eski İngiliz vatandaşı DAİŞ mensubu, ABD tarafından 2019 yılında Suriye'den çıkarılmıştı.

ABD, İngiltere'ye, "zanlıya idam cezası vermeyeceğini" taahhüt etmişti.

 

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