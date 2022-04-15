Kiev’de patlama sesleri

HABER MERKEZİ

Reuters haber ajansı, Rusya’nın Ukrayna yakınlarındaki bölgelerden geri çekilmesinden bu yana en şiddetli patlamalardan birinin olabileceğini belirtti.

Ajansın aktardığına göre, doğu kenti Kharkiv ve batı kenti Ivano-Frankivsk kentlerinden de patlama sesleri geldiği yönünde bilgiler var.

Kiev'in bazı kesimlerinde elektrik kesintileri olduğu belirtiliyor.

Ülkenin güneyindeki Luhansk ve Zaporijya'da da patlama iddiaları sosyal medyada paylaşılıyor. Reuters haber ajansı bu iddiaları doğrulayamadığını kaydetti.

KHARKIV VALİSİ: BÖLGEDE 503 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Kharkiv bölgesinin valisi Oleg Synegubov, Telegram'da yayın yapan Oleg Synegubov, Rusya’nın saldırılarından bu yana bölgede en az 503 sivilin öldüğünü söyledi

Synegubov, ölenler arasında 24 çocuğun olduğunu belirtti..

Synegubov, "Bu masum bir sivil nüfus, onları hiçbir ömür affetmeyeceğiz" diye yazdı.

Ölü sayısı bağımsız olarak doğrulanmadı.

Rusya sınırına 40 kilometre uzaklıkta olan Kharkiv, savaş başlamadan önce 1,5 milyon nüfusa sahipti.

Rusya'nın doğuya dönmesiyle çatışmalara ara veren Ukrayna'nın diğer bölgelerinden farklı olarak Kharkiv'de herhangi bir geri dönüş olmadı.