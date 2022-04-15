6 ilde 105 gözaltı kararı

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 105 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Diyarbakır merkezli Mardin, Batman, Urfa, Bitlis ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

12 Nisan’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 91 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. (Kaynak: Ajanslar)