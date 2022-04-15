SNHR: Esad rejimi cezaevlerindeki ölümleri sessizce kabul ediyor

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Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşar Esad rejiminin cezaevlerinde alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen kişiler hakkında rapor yayımladı.

Ağın raporuna göre, Esad rejimi şubat ve mart aylarında başkent Şam'da yer alan Deyr El-Asafir beldesinden 54 kişinin cezaevlerinde öldüğünü nüfus dairelerine bildirdi. Ölenler listesine eklenen söz konusu kurbanların büyük bir kısmı Şam'daki Sednaya Askeri Cezaevi'nde tutuldu ve son 2 yıldır aileleriyle görüşmelerine izin verilmedi.

Raporda cezaevlerinde tutulan ve akıbetleri bilinmeyen Suriyelilerden ölenlerin isimlerini Mayıs 2018'den itibaren nüfus dairelerine kademeli olarak bildirdiği ve bu yolla en az 1056 kişinin öldüğünü sessizce itiraf ettiği belirtildi.

Raporda açıklamasına yer verilen SNHR Müdürü Fadl Abdulgani, "Rejim, cezaevlerinde akıbetleri hakkında haber alınamayan tutuklular olduğunu inkar etse de nüfus dairelerinin verileri onlarca kişinin cezaevlerinde öldüğünü gösteriyor. Rejim, ölümleri doğrudan ailelere bildirmiyor, cesetlerini de teslim etmiyor" ifadelerini kullandı.

Beşar Esad 1 Nisan'da işkenceyi "suç" sayan yasayı onaylamıştı.

Muhalif kaynaklara göre, Esad rejimi güçleri yaklaşık yüz binlece kişi kişiyi halen alıkoyuyor.