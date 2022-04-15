Ukrayna Rus ordusunun kayıplarını duyurdu

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 20 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 163 uçak, 144 helikopter, 756 tank, 1976 zırhlı araç, 366 top, 122 roketatar sistemi ve 66 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1443 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 135 insansız hava aracını da kaybetti.

ZELENSKIY: RUSYA 2014’TEN BERİ UKRAYNA’YA SALDIRIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yayımladığı video mesajda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 24 Şubat'ta başlamadığını, Rus ordusunun 2014'ten beri Ukrayna'ya saldırdığını ifade etti.

Rusların, Kırım'ı ele geçirerek büyük bir askeri üsse dönüştürdüğünü, Karadeniz ve Azak'ı dünyanın en tehlikeli denizleri haline getirdiklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bizim Donbas'ımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar. 8 yıl boyunca insanlarımızı öldürdüler. Bu süre zarfında 14 bin insan öldü" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, dünyanın Ukrayna'ya yapılanlara sessiz kalması nedeniyle Rusya'nın kapsamlı savaş başlatma kararı aldığını kaydetti.