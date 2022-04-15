Başbakan Mesrur Barzani, İstanbul'da Erdoğan’la görüştü

İSTANBUL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi.

İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra Irak’taki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, bölgede istikrar ve güvenlik için destek imkanları değerlendirildi.

İkili ilişkilerin ve işbirliğinin tüm alanlarda ilerletilmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede, ortak çıkarlar temelinde özellikle de ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi istediği dile getirildi.