Politika

Ukrayna: Rusya uzun menzilli bombardıman uçakları kullandı

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Motzuyanik, Rusya’nın kuşatma altındaki Mariupol’a saldırmak için ilk kez uzun menzilli bombardıman uçakları kullandığını bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Ukrayna Rusya uzun menzilli bombardıman

HABER MERKEZİ

Reuters’ın haberine göre, Motzuyanik Rusya’nın tüm çabalarını Rubijne, Popasna ve Mariupol şehirlerini ele geçirmeye odakladığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, başkent Kiev eteklerindeki bir silah fabrikasının dün gece seyir füzeleriyle vurulduğunu bildirerek, Ukrayna’nın Rus topraklarında gerçekleştirdiği saldırılara yanıt olarak Kiev’e yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını vurguladı.

AFP’nin haberine göre, söz konusu saldırı Ukrayna’nın Karadeniz’de batan, Rusya’ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduğu Neptün füzelerinin üretildiği fabrikayı hedef aldı.

Ukrayna, 13 Nisan’da Rusya’ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini Karadeniz’de Neptün füzesiyle vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv