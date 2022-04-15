Ukrayna: Rusya uzun menzilli bombardıman uçakları kullandı

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Reuters’ın haberine göre, Motzuyanik Rusya’nın tüm çabalarını Rubijne, Popasna ve Mariupol şehirlerini ele geçirmeye odakladığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, başkent Kiev eteklerindeki bir silah fabrikasının dün gece seyir füzeleriyle vurulduğunu bildirerek, Ukrayna’nın Rus topraklarında gerçekleştirdiği saldırılara yanıt olarak Kiev’e yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını vurguladı.

AFP’nin haberine göre, söz konusu saldırı Ukrayna’nın Karadeniz’de batan, Rusya’ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduğu Neptün füzelerinin üretildiği fabrikayı hedef aldı.

Ukrayna, 13 Nisan’da Rusya’ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini Karadeniz’de Neptün füzesiyle vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu.