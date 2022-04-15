Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde artış

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki yılık ticaret hacmi 11 milyar dolara yaklaşırken, bunun yüzde 75’ini Türkiye’den Irak’ın güney ve orta kesimlerine gönderilen ürünler oluşturuyor.

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkiler 2005 yılının ardından her geçen gün daha da gelişti.

Özellikle Erbil-Ankara arasında ekonomik ilişkilerde gelişme yaşanırken, geçtiğimiz süre içerisinde Başkan Mesud Barzani başta olmak üzere Kürdistan bölgesi yetkilileri Ankara ve İstanbul’da Kürdistan bayrağıyla karşılandı.

Türkiye-Kürdistan ilişkileri uzamanı Mustafa Şefik, Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye’nin Irak ve Ortadoğu’ya açılan kapısı olmaktan daha büyük bir öneme sahip olduğunu kaydederek, özellikle de Ukrayna’ya yönelik savaşın ardından dünyada gaz krizinin yaşanmasıyla birlikte Kürdistan Bölgesi’nin öneminin arttığını ifade etti.

İkili ticari ilişkilerde yıllık 11 milyar dolar hacmine ulaşılırken, bu oranın yüzde 75’ini Türkiye’nin Irak’ın güney ve orta kesimlerine ihraç ettiği ürünler oluşturuyor.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Bazyani, Türkiye’nin önemli bir konuma sahip olup NATO üyesi olduğunu kaydederek, Türkiye ile ilişkilerde Kürdistan Bölgesi’nin önemli rolü olduğunu bildirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde çok sayıda Türkiye şirketi bulunurken, Kürdistan Bölgesi petrolü de Ceyhan Limanı üzerinden satılıyor.

Türkiye, Kürdistan Bölgesi’nin enerji ürünlerini Avrupa ve dünyaya ulaştırması için bir kapı olarak görülüyor.