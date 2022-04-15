Teknoloji

Twitter, Elon Musk'ın satın alma teklifini geri çevirdi

Sosyal medya devi Twitter, Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'ın satın alma teklifini geri çevirdi.
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Elon Musk
Elon Musk
dünya Elon Musk Tesla Twitter

HABER MERKEZİ

Twitter'ın Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'ın satın alma teklifini geri çevirdiği bildirildi.

Yapılan açıklamada ayrıca sosyal ağın kolayca ele geçirilmesinin önüne geçilebilmesi için bir planın kabul edildiği belirtildi.

Resmi adı 'süresi belli hissedar hakları' olan planının yatırımcıların, yatırımlarının gerçek değerlerini elde etmeden gerçek kişilerin, hissedarlara ödeme yapmadan şirketin kontrolünü ele geçirme olasılığını azalttığı belirtildi.

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmuş, Twitter ise "teklifin dikkatlice inceleneceğini" duyurmuştu.

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