Politika

Pentagon: Rusya'nın 'Moskova' gemisini Ukrayna vurdu

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Karadeniz'de batan sancak gemisinin Ukrayna tarafından fırlatılan iki Neptün füzesi ile vurulduğunu teyit ettiklerini söyledi.
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ABD Pentagon gemi Ukrayna

HABER MERKEZİ

Rusya'nın, Oddessa'nın 60-65 deniz mili güneyine konuşlandırdığı ve Karadeniz filosunun sancak gemisi Moskova'daki patlamanın nedeni ortaya çıktı.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, "Ukraynalıların Rus kruvazörünü iki Neptün füzesi ile vurduğunu teyit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yetkili, bunun dışında herhangi bir detay vermedi.

Pentagon'dan üst düzet bir yetkili, önceki gün Rusya'nın Moskova kruvazöründeki patlamadan sonra Karadeniz'in kuzeyindeki gemilerini daha da güneye çektiğini açıklamıştı.

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