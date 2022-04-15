Duhok ile ABD’nin Gainesville kenti kardeş şehir oldu

GAİNESVİLLE (K24)

Duhok ile ABD’nin Florida eyaletine bağlı Gainesville kenti kardeş şehir oldu.

Duhok Valisi Dr. Ali Teter başkanlığındaki Duhok Valiliği heyeti, Gainesville kentini ziyaret ederek, kentin belediye meclisiyle bir araya geldi.

Toplantının başlangıcında Kürdistan’a yönelik katliamların kurbanları için saygı duruşunda bulunulurken, Gainesville Belediye Başkanı, Duhok ile kardeş şehir olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Duhok Valisi Teter ise, Duhok’un doğası, coğrafyası ve kentteki sektörlerle ilgili bilgi verirken, Gainesville kenti sakinleri ve kent yetkililerine teşekkür etti.

Tarım, sağlık ve yüksek öğretim alanında ortak çalışmalar yürütmek hususunda görüş birliğine vardı.