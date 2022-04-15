Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 1596 Covid-19 testi yapılırken, 35 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 66 kişi sağlığına kavuşurken, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 4 milyon 164 bin 796 Covid-19 testi yapılırken, 436 bin 866 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 428 bin 945 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 446 kişi yaşamını yitirdi.

475 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.