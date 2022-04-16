Prof. Dr. Kıran: Kürtlerin önünde tarihi bir fırsat var

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Prof. Dr. Abdullah Kıran, Başbakan Mesrur Barzani’nin İstanbul ziyareti ve burada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi vesilesiyle Ankara-Erbil arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla birlikte dünyada enerji krizinin yeniden tartışılmaya başladığını kaydeden Kıran, “Bu savaş özelikle doğalgaz ve petrol için uluslararası piyasalarda krize neden oldu” dedi.

Türkiye’nin doğalgaz ve petrol kaynaklarına en yakın ülkelerden biri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Kıran, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında 2013 yılında bazı anlaşmaların imzalandığını ancak Irak’taki istikrarsız durumlarından ötürü anlaşma maddelerinin bir türlü yerine getirilemediğini söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte Erbil-Ankara arasındaki ilişkilerin artmaya başladığını söyleyen Kıran, “İki taraf arasındaki temasların dostane bir zeminde gelişmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Ortadoğu ile Avrupa arasındaki bir köprü olduğunu ve stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen Kıran, Kürdistan Bölgesi’nin petrol kaynakları konusundaki önemine dikkat çekti.

“KÜRDİSTAN BÖLGESİ DOĞALGAZ VE PETROL İHTİYACI İÇİN ÖNEMLİ BİR YER”

Kürdistan Bölgesi’ni “petrol denizi” olarak nitelendiren Kıran, Ukrayna-Rusya savaşının ardından Avrupa’nın petrol ve doğalgaz konularında yeni arayışlar içerisine girdiğini şu sözlerle değerlendirdi:

“Avrupa, enerji konusundaki (ticari) ilişkilerini yeniden gözden geçiriyor. Almanya ile diğer Avrupa devletlerinin doğalgaz ve petrolün yüzde 50 ila 55'ini Rusya'dan aldıklarını biliyoruz. Ukrayna’daki savaştan sonra Avrupa ülkeleri bu bağımlılığı değiştirmek istiyor. Bunun için bu Kürdistan Bölgesi doğalgaz ve petrol ihtiyacı için önemli bir yer durumunda. Örneğin Başbakan Mesrur Barzani yakın zamanda katılığı uluslararası bir toplantıda Kürdistan Bölgesi’nin Avrupa’nın doğalgaz ve petrol ihtiyacının bir kısmını karşılayabileceğini söylemişti.”

“TÜRKİYE, KÜRDİSTAN BÖLGESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAPI”

Bu anlamda Türkiye’nin önemli bir kapı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Abdullah Kıran, “Kürdistan Bölgesi’nin, petrolünü satabilmesi için Türkiye’yle ilişkilerini geliştirmesi gerekir. Diğer yandan Erbil ile Ankara’nın herkesin önünde böyle bir şeyin olabileceği konusunda hemfikir olduğunu göstermesi gerekiyor. Doğalgaz ve petrolün uluslararası devletlere satılması hususunda Kürdistan Bölgesi’ne kapı gerekiyor. O kapı da Türkiye’dir” dedi.

Erbil ile Ankara arasındaki yakınlaşmanın tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Abdullah Kıran, bu işbirliğinin hem ABD hem de Avrupa ülkelerince desteklendiğini söyledi.

Kıran, “Söz konusu ülkeler Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’yi yakınlaştırmak, küresel krize çare bulmak istiyor” ifadelerini kullandı.

“KÜRTLER DEVLET POLİTİKASIYLA HAREKET ETMELİ”

Öte yandan Kürtlerin kendi aralarındaki iç meseleleri çözmesi, muhalefet etmeyi bir kenara bırakması gerektiğini dile getiren Kıran, “Kürtlerin önünde gerçekten tarihi bir fırsat var, Kürtler devlet politikası ile hareket etmeli” şeklinde konuştu.