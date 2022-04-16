K24 ÖZEL - Ankara’da Delal’in serüveni: Çocuk klasikleri Kürtçeye çevriliyor

ANKARA (K24)

Ankara’da matbaacıların ve oto sanayinin bulunduğu İskitler’de bizi karşılayan Delal Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Aydın Tekin, 12 yıldır bu sektörde olduğunu dile getiriyor.

Matbaacılık konusunda tecrübeli olan Batmanlı yayıncı Tekin, şu ana kadar çocuk kitaplarının yanı sıra işlettiği başka yayınevlerinde üniversite ders kitapları ve akademik metinleri de yayımladıklarını kaydediyor.

Binlerce kitabın ve onlarca çalışanın bulunduğu matbaada K24’ün sorularına yanıt veren Aydın Tekin, 8 yıldır Kürtçe çocuk kitapları çıkaran yayıncılık serüveninden söz ediyor.

Delal Yayınları, 2014’te kurulan ve çok sayıda Kürtçe çocuk kitabı basan bir yayınevi. Aydın Tekin ise yayınevinin genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor.

Delal’in kızının ismi olduğunu kaydeden Tekin, “Kızıma Kürtçe öğretebilmek için anadilimi sonradan öğrendim. Öyle olunca yayınevindeki birikimimi Kürtçeye aktarmak istedim. Delal Yayınları bu macera ile başladı” diyor.

6 yıl önce Batman ve Diyarbakır’da çocuk konserleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Tekin, “keyifli” olarak değerlendirdiği konserleri daha sonra kitap olarak bastıklarını söylüyor.

Delal Yayınları tarafından anaokulu kitaplarının basıldığını belirten Aydın Tekin, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Anaokulundan sonra ilkokul ve ortaokula hitap edecek kitaplar çıkarmaya başladık. Çalışmalar biraz ağır gitti. Bunun sebebi de (o dönem) yeterli Kürt okuyucuya sahip olmamakla ilgiliydi. Elimizden geldiğince bunu gönüllü olarak yapıyoruz. Kürtçe için hala bunun ekonomik bir karşılığı yok. Ancak önemli bir yerde durduğumuzu biliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl için yaptığımız planlar var. Bu planları yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. Keşke daha hızlı olabilse!”

Kürtçe kitaplara ilginin azlığından söz eden Aydın Tekin, çocuk kitaplarına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve şunları ekliyor:

“Çocuk kitabı yayımlamak en rahat alanlardan biri ama ilgi yeterli değil. Sanıyorum Türkiye’de Kürtçe kitap okurunun sayısı bini geçmez. Rakam küçük olunca bu durum buraya (yayıncılığa) da yansıyor.”

Yine de bunun çalışma ve istek meselesi olduğunu, Kürtçe çocuk kitabının ise ihtiyaca hizmet ettiğini dile getiren Tekin, şunları söylüyor:

“Kürt halkının potansiyeli yüksek olmasına rağmen okur açısından bunun karşılığı istenildiği gibi değil. Bunu sağlayabilmek içinse bizim gibi yayınevlerinin daha aktif olması gerekir. Birçok yayıneviyle iletişim halindeyiz, aynı zamanda onların kitap üretimlerinin bir kısmını da biz sağlıyoruz. Bunun biraz zamana ihtiyacı var, umarım zamanı geldiğinde hak ettiği yeri bulur.”

Son 4 yıldır kitapları kendilerinin bastıklarını söyleyen Tekin, “Zaten Delal Yayınlarının bu kadar rahat üretebilmesi atölyenin çalışmalarıyla ilgili. Yıllarca matbaacılık yaptım, atölye kurdum ve bunun teknik altyapısını çok iyi biliyorum. O anlamda üretim yapmak bizim için zor değil” diyor.

Kürtçe çevirmen konusunda zorluk yaşamadıklarını ve bu konuda da belli bir birikime sahip olduklarını söyleyen Delal Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Aydın Tekin, “İşin içine girince fark ettim ki çeviriye hevesli çok sayıda insan var. Bu işi gönüllü yapmak isteyenler var, bunu Delal’de de yaşadık” ifadelerini kullanıyor.

Delal Yayınlarında 50’ye yakın proje olduğunu söyleyen Tekin, bunların tamamının çocuk kitaplarını kapsadığını dile getiriyor.

KÜRTÇEYE KAZANDIRILAN BAZI KLASİKLER

Delal Yayınları, Fransız yazar ve şair Antoine de Saint-Exupéry’in kitaplarını Kürtçeye kazandırdı. Bu eserler arasında “Pîlotê Şer” (Savaş Pilotu), “Firîne Bi Şev” (Gece Uçuşu) ve “Mîrzayê Piçûk” (Küçük Prens) bulunuyor.

Bunların yanı sıra Virginia Woolf’un “Pîrê û Tûtî” (Yaşlı Kadın ve Papağan), Anton Pavloviç Çehov’un “Qaştanka - Pirçsoro” (Kaştanka Marangozun Köpeği), Samed Behrengi’nin “Masîreşka Piçûk” (Küçük Kara Balık), Lyman Frank Baum’un “Sêhrbazê Ozê Gewre” (Oz Büyücüsü) gibi kitaplar da yayınevince Kürtçeye kazandırılan eserler arasında.