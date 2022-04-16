Politika

Ukrayna: Rusya’nın asker kaybı 20 bini geçti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 100 asker, 163 uçak, 145 helikopter ve 762 tankını kaybettiği bildirildi.
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dünya Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-16 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 163 uçak, 145 helikopter, 762 tank, 1982 zırhlı araç, 371 top, 125 roketatar sistemi ve 66 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1458 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 138 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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