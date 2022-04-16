Güney Carolina’da bir ilk: Mahkum kurşunla infaz edilecek

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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 2011'den bu yana idam edilecek ilk mahkum olan 57 yaşındaki Richard Bernard Moore, elektrikli sandalye yerine "idam mangası" tarafından silahla vurularak infaz edilmeyi seçti.

İnfaz kurumunun kendisini "iki seçenek arasında seçime zorladığını" söyleyen Moore, hem idam mangasının hem de elektrikli sandalyenin "anayasaya aykırı yöntemler" olduğunu belirtti.

Moore'un avukatları temyiz mahkemesine yaptıkları bir başvuruda, infazın geciktirilmesini isteyip, 'öldürücü enjeksiyon' yönteminin uygulanması için gerekli materyalin temin edilmesi hususunda yeterli çabanın harcanmadığını söyledi.

Mayıs 2021'de kabul edilen eyalet yasasına göre, idam mahkumları elektrikli sandalye, kurşuna dizilme veya ölümcül enjeksiyonla infaz yöntemlerinden birini seçebiliyor ancak ilaç firmalarının kendi ürünlerinin infaz için kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle birçok eyalette olduğu gibi Güney Carolina'da da enjeksiyon yöntemi uygulanamıyor.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, idam 29 Nisan'da gerçekleşecek ve Moore, Güney Carolina'da 2011'den bu yana infaz edilen ilk kişi olacak.

ABD'de Güney Carolina'yla birlikte Mississippi, Oklahoma ve Utah olmak üzere üç eyalette daha kurşunla infaz yöntemi uygulanıyor.