İsveç’te yaşayan Kürt doktor mesleğini bırakıp siyasete atıldı

STOCKHOLM (K24)

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Hawraman bölgesinden olan Doktor Koçer Weledbegi, İsveç’in en büyük hastanesinde görev yapıyordu, ancak bir süre önce İsveç Sosyal Demokrat Partisi’ne katılarak mesleğini bıraktı.

K24’e konuşan Weledbegi, “Doktorluğu bırakmaya karar verdim ve siyasette farklı bir şekilde hizmet vermek istiyorum. İsveç’teki kadınların -meme kanseri başta olmak üzere- nadiren jinekolojiye gittiklerini gördüm, bu konuda daha fazla çalışmak ve araştırma yapmak istiyorum” dedi.

Bu alanda kadınlara yardım etmek istediğini kaydeden Kürt doktor ve siyasetçi, “İsveç’in kadın hakları ve mesleki eşitlik açısından en gelişmiş ülkelerden biri olduğu doğru, fakat ücrette eşitlik konusunda ayrımlar söz konusu. Örneğin kadınlar işlerinde erkeklerden 5 ila 10 kron daha az ücret alıyor” ifadelerini kullandı.

Kalabalık bir aile nüfusuna sahip olduğunu ve aile bireylerinin siyasette yer aldığını kaydeden Weledbegi, “Annem ve babam siyasetçiydi. Ben de İngiltere’de siyasi görevlerde bulundum. Burada Kürdistanlı kadınlar ile İsveçli kadınlar arasındaki ilişkileri geliştirmek için bir şeyler yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.