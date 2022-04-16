Politika

Irak Petrol Bakanı: Kürdistan Bölgesi’nin petrol anlaşmalarında sorun yok

Irak Petrol Bakanı, Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol anlaşmalarının %80'inin doğru olduğunu ifade ederek, “Bana göre sadece %20'sinde sorun var o da Erbil ile Bağdat arasında kaynaklanıyor” dedi.
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Irak ırak petrol bakanı İhsan Abdulcebbar Kürdistan Bölgesi Petrol

ERBİL (K24)

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar, Al Forat televizyonuna Kürdistan Bölgesi’nin petrol anlaşmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Abdulcebbar açıklamasında, Kürdistan Bölgesi’nin yapmış olduğu petrol anlaşmalarının %80'inin doğru ve sorunsuz olduğunu, sadece %20'sinde sorun olduğunu ve bunun gözönüne alınması gerektiğini söyledi.

Abdulcebbar, Irak Petrol Bakanlığı olarak Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol sorununa Irak Anayasası ve Federal Mahkeme kararı çerçevesinde çözüm önerisinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi yetkililerine üç noktada taahhütte bulunduklarını ifade eden Abdulcebbar, petrol anlaşmalarının revize edilmesi dahil olmak üzere, federal hükümet tarafından yönetilecek ve Erbil merkezli Kürdistan Petrol Şirketi'nin kurulması ile petrol sahaları geliştirme ve ihraç etme politikası Erbil ve Bağdat tarafından ortaklaşa kararlaştırılacağı önerisinde bulunduklarını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yaklaşımına ilişkin olarak Abdulcebbar, “Bölge yetkilileri, Federal Mahkemenin kararının kendilerini bağlamadığını söylediler. Ancak biz Irak Petrol Bakanlığı olarak buna uymakla yükümlüyüz” ifadelerini kullandı.

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