Şırnak’ta bir ilk: Kadın futbol takımı 1. Lig'e çıktı

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Nuhsporlu futbolcular, mücadelenin ardından taraftarıyla kutlama yaptı.

Takımı kutlayan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Biz de karınca kararınca kulübümüze desteğimizi vermeye çalıştık. Ama siz de bunun karşılığını verdiniz, öncelikle bir takım oldunuz, Şırnak ilimizi temsil ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum” dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, “Şırnak son yıllarda sportif faaliyetlerde başarı gösteriyor. Kadın futbol takımı olarak Şırnak Belediyesi sizleri sahiplendi. Gençlerimizin hepsi bizim için önemlidir. Özellikle kız çocuğu oldu mu ayrı bir değeri vardır. Bugün tarihte bir ilk, Şırnak Nuh Kadın Futbol Takımı grup lideri olarak bizi 1. Lig'e çıkardı. Sizleri tebrik ediyorum. Sizlere desteklerimiz devam edecek. Şırnak yaşam parkını düzenleyip, kulübümüze tahsis edeceğiz. Kendi tesisleri olarak kullanacaklar” diye konuştu.