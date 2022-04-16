Politika

Macron: Soykırımı siyasiler değil hukukçular tanımlamalı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron “Soykırım sözcüğü politikacılar tarafından değil, hukukçular tarafından nitelenmelidir” dedi.
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avrupa Emanuel Macron Fransa soykırım Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da soykırımla suçlaması ile başlayan tartışma sürüyor.

Tartışmayla ilgili ilk açıklama İngiltere Başbakanı Johnson'dan gelmişti.

Biden'ın sözlerine temkinli yaklaşan Johnson, yaşananların soykırımdan çok da uzak görünmediğini ifade etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a da "soykırım" ifadesi ile ilgili görüşü soruldu.

Macron, yalnızca bir mahkemenin böyle bir tanımlama yapabileceğini belirterek, tanımlamayı politikacıların yapamayacağı söyledi.

2019'da Fransa'da 24 "Ermeni soykırımını anma günü" ilan etmişti.

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