Politika

İletişim ve Ulaştırma Bakanı’ndan İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki

Kürdistan Bölgesi İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, Danimarka’da bir siyasetçinin Kur’an-ı Kerim'i yakmasına tepki göstererek, “Özgürlük, insanların ortak değerlerine saygısızlık etmek anlamına gelmez” dedi.
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ERBİL (K24)

İletişim ve Ulaştırma Bakanı ve Keldani ile Süryanilerin Temsilcisi Ano Cewher, Facebook hesabından yaptığı açıklamada İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı lider Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

 “Özgürlük insanın kardeşlerine ve insanlığın ortak değerlerine saygısızlık yapmak anlamına gelmez diyen Bakan Cehwer, “Bir Hristiyan olarak İsveç'te bir politikacının Kur’an-ı Kerim'i yaktığı haberini okuduğumda derinden üzüntü duydum. DAİŞ’in Musul ve Ninova’da kiliselerimizde İncillerin yakmasına nasıl üzüldüysem aynen öylede Kur’an-ı Kerim'in yakılmasına üzüldüm” ifadelerini kullandı.

İletişim ve Ulaştırma Bakanı, bundan dolayı DAİŞ tarafından yakılan bir İncil üzerine parlamentoda teröre ve şiddete her zaman karşı olacağına dair yemin ettiğini söyledi.

Cewher, “Terör ve şiddetin dini yoktur, tüm dinler evrensel bir insan kimliğine sahiptir ve her zaman  saygı duyulması gerekiyor” dedi.

Dün İsveç'in Linköping kentinde Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan, Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

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