Başkan Barzani’den Paskalya mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kıyam Yortusu (Paskalya) Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Kıyam Yortusu dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünyadaki Hristiyan kardeşlerimizi en içten dileklerimle kutluyorum” diyen Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Bu bayramın Kürdistan’da birlikte yaşam ve kardeşlik kültürünün gelişmesinin yanı sıra, terör ve aşırılık düşüncesinin ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum. Irak ve dünya Hristiyan kardeşlerimiz ile tüm bileşenlerin barış içerisinde beraberce yaşamasını temenni ediyorum.

Bayramınızı kutlu olsun, hepinize mutluluk ve esenlikler diliyorum.”