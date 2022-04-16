Politika

Başbakan’dan birlikte yaşam kültürüne bağlılık vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani, Hristiyanların Kıyam Yortusu (Paskalya) Bayramı’nı kutlayarak Kürdistan’da birlikte yaşam kültürünün gelişmesine bağlı olduklarını söyledi.
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kürdistan Paskalya Bayramı Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Hristiyanların Kıyam Yortusu (Paskalya) Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Kıyam Yortusu dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünyadaki Hristiyan kardeşlerimizi en içten dileklerimle kutluyorum” diyen Başbakan, şunları kaydetti:

“Bu bayramın, Kürdistan ve Irak’taki bileşenler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmasını olmasını diliyorum.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Kürdistan’da birlikte yaşam, hoşgörü ve dinlerin özgürlüğünün gelişmesine vesile olmasını umuyorum.

Bayramınızı kutlar, hepinize esenlikler ve huzur diliyorum”

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