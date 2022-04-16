Başbakan’dan birlikte yaşam kültürüne bağlılık vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Hristiyanların Kıyam Yortusu (Paskalya) Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Kıyam Yortusu dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünyadaki Hristiyan kardeşlerimizi en içten dileklerimle kutluyorum” diyen Başbakan, şunları kaydetti:

“Bu bayramın, Kürdistan ve Irak’taki bileşenler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmasını olmasını diliyorum.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Kürdistan’da birlikte yaşam, hoşgörü ve dinlerin özgürlüğünün gelişmesine vesile olmasını umuyorum.

Bayramınızı kutlar, hepinize esenlikler ve huzur diliyorum”