Neçirvan Barzani’den Bağdat’a şehit ailelerine tazminat ödemesi çağrısı

ERBİL (K24)

Neçirvan Barzani, Irak hükümetine, Xoşnaweti kimyasal saldırısının şehitlerinin ailelerine tazminat ödemesi çağrısında bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Baas rejimi tarafından Xoşnaweti bölgesine yönelik düzenlenen kimyasal saldırının yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Neçirvan Barzani, “Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti bölgesine yönelik kimyasal saldırının şehitlerinin yıldönümünde şehitleri saygı ve gururla anıyoruz” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehitlerin temiz ruhlarının önünde saygıyla eğiliyoruz. Onurlu yakınlarına selam gönderiyoruz. Irak federal hükümetinin onlara tazminat ödemesi çağrısında bulunuyoruz.”