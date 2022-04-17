Politika

Neçirvan Barzani’den Bağdat’a şehit ailelerine tazminat ödemesi çağrısı

Neçirvan Barzani, Irak hükümetine, Xoşnaweti kimyasal saldırısının şehitlerinin ailelerine tazminat ödemesi çağrısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Xoşnaweti Kimyasal saldırı Tazminat Baas rejimi

ERBİL (K24)

Neçirvan Barzani, Irak hükümetine, Xoşnaweti kimyasal saldırısının şehitlerinin ailelerine tazminat ödemesi çağrısında bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Baas rejimi tarafından Xoşnaweti bölgesine yönelik düzenlenen kimyasal saldırının yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Neçirvan Barzani, “Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti bölgesine yönelik kimyasal saldırının şehitlerinin yıldönümünde şehitleri saygı ve gururla anıyoruz” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehitlerin temiz ruhlarının önünde saygıyla eğiliyoruz. Onurlu yakınlarına selam gönderiyoruz. Irak federal hükümetinin onlara tazminat ödemesi çağrısında bulunuyoruz.”

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv