Ekonomi

Fed Başkanı’ndan faiz artışı sinyali bekleniyor

Fed Başkanı Jerome Powell IMF’nin düzenlediği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile diğer politika yapıcıların da katılacağı bir panelde konuşacak.
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Jerome Powell
Jerome Powell
dünya Fed Başkanı Jerome Powell Faiz arttırımı

HABER MERKEZİ

Jerome Powell buradaki konuşmasında mayısta tahminlerin üzerinde faiz artışı yapılacağı sinyali verebilir.

Bloomberg HT'nin haberine göre Powell daha önceki konuşmasında gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının ihtimal dahilinde olduğu mesajı vermişti. Enflasyonun 40 yılın zirvesinde seyretmesi nedeniyle Fed yetkilileri arasında da daha hızlı faiz artışı olabileceği söylemleri arttı.

Fed’in Mart ayı toplantı tutanakları, çoğu üyenin 50 baz puanlık artıştan yana olduğunu ancak Ukrayna belirsizliği nedeniyle 25 puanlık ‘temkinli’ indirimi tercih ettiğini gösterdi.

Bloomberg ekonomistleri Anna Wong, Eliza Winger ve Andrew Husby Fed’in bu sene her toplantıda faiz artıracağını, sadece mayıs ayında 50 baz puan artış beklediklerini bildirdi.

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