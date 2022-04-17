Politika

Kiev’de patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, sabahın erken saatlerinde patlama sesleri duyuldu.
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dünya Kiev patlama sesi

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 53'üncü gününe girdi.

Gece boyu sirenlerin çaldığı ülkede, başkent Kiev'de bugün erken saatlerde patlama sesleri duyuldu.

Patlama seslerine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Dün de Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını açıklamıştı.

RUSYA TANK TAMİR FABRİKASINI VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduklarını açıklamıştı.

Kiev Belediye Başkanı da bölgeden tahliye olanlardan güvenli bölgelerde kalmaya devam etmelerini istemişti.

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