Politika

Diyarbakır’da operasyon başlatıldı

Diyarbakır kırsalında PKK’ye yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.
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kürdistan Diyarbakır PKK operasyon

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır’da 650 asker ve polisin katılımıyla PKK'ye yönelik "Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve jandarma komando timlerinden 650 personelden oluşan 42 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

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