Irak Petrol Bakanlığı: Kürdistan Bölgesi heyetiyle toplantımız olumlu geçti

BAĞDAT (K24)

Irak Petrol Bakanlığı Ekonomi Birimi Başkanı Hişam Yas, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetiyle son gerçekleştirdikleri toplantının olumlu geçtiğini söyledi.

K24’e konuşan Irak Petrol Bakanlığı Ekonomi Birimi Başkanı Hişam Yas, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetiyle olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin kararı konusunun bakanlığın yetkisi dışında olduğunu belirtti.

Yas, Irak Petrol Bakanlığı’nın teknik bir kurum olduğunu ve sadece teknik sorunlarla ilgili müzakereler yaptıklarını ifade etti.

Irak Petrol Bakanlığı yetkilisi, bakanlıklarının petrol anlaşmaları, petrol ihracı ve gelirin toplanması gibi teknik konularla ilgilendiklerini bildirdi.

Siyasi konuların bakanlık yetkisi dışında olduğunu vurgulaya Yas, çalışmalarının temelinin dayanışma ve işbirliği olduğunu dile getirdi.