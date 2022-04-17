Politika

Dayanışma için köyün adı Ukrayna olarak değiştirildi

İspanya'da bir köy, Ukrayna ile olan dayanışmasını göstermek için adını değiştirdi.
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avrupa Ukrayna İspanya köy

HABER MERKEZİ

İspanya’daki köyün girişindeki tabeladaki Fuentes de Andalucia ismi Ukrayna olarak yenilendi.

Sevilla'nın doğusundaki 7 bin 100'den fazla nüfuslu köyde sokaklar Kiev, Odesa ve Mariupol olarak tekrar adlandırıldı.

Reuters'ın konuştuğu belediye başkanı Francisco Martinez, isim değişikliğinin bir jestten fazlası olduğunu söyledi:

"Ana hedef şu anda savaşta olan yerler ve Ukrayna'daki çatışmalar konusunda farkındalık yaratmak."

Köylülerin iki gün içinde mülteci merkezi için 3 bin 500 euro topladığını belirten Martinez, 'Ukrayna' köyünde 25 mültecinin ağırlanabileceğini kaydetti.

68 yaşındaki emekli Rafael Osuna, Ukraynalı bir çifte evini açacağını söyledi:

"Fuentes halkı yaptığımız şeyden çok gurur duyuyor. Yalnız yaşadığım ve büyük bir evim olduğu için bir süreliğine Ukraynalı bir çifti ağırlamayı düşünüyorum."

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