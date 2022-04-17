Politika

Papa’dan Paskalya mesajı: Savaşa alışmayalım

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya mesajını aktardığı geleneksel konuşmasında Ukrayna başta olmak üzere dünya genelinde barış çağrısı yaptı.
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dünya Papa Francis Paskalya mesaj

HABER MERKEZİ

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'ndaki Paskalya ayinini Papa Francis yönetti.

Ayinin ardından "Papamobile" adı verilen aracıyla meydandakileri selamlayan Papa, meydana da adını veren Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından Paskalya mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını yaptı.

Bu Paskalya Yortusu savaşla karşıladıklarına dikkati çekene Papa, "Çok fazla kan ve çok fazla şiddet gördük. Birçok kardeşimiz kendilerini bombalardan korumaya çalışırken, bizim de yüreğimiz korku ve ıstırapla doldu" dedi.

Ukrayna'daki savaşa değinen Papa, "İçine sürüklendiği acımasız ve anlamsız savaşın şiddeti ve yıkımı ile sınanan harap olmuş Ukrayna'da barış olsun. Lütfen savaşa alışmayalım. Ulusların liderleri, insanların barış yakarışlarını duysun" ifadelerini kullandı.

Papa Francis, Suriye, Irak, Lübnan, Libya, Yemen ile Kudüs'te barış, Myanmar ve Afganistan için uzlaşı çağrıları yaparken, tüm Afrika kıtasında terör, şiddet ve çatışma gibi olayların son bulması dileğini dile getirdi.

Papa, barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını, barışın bir zorunluluk ve herkes için öncelikli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Bu arada, Vatikan jandarması, ayini meydandan yaklaşık 100 bin kişinin takip ettiğini söyledi. Bu ayinin Covid-19 salgınından sonra ilk kez bu kadar katılımla gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

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