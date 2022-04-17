Ukrayna G7’den 50 milyar dolar talep etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko Ustenko devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, önümüzdeki altı ay boyunca savaşla ilgili bütçe açığını kapatmak için yüzde 0 kuponlu tahvil ihraç etmeyi düşündüğünü bildirdi.

Oleg Ustenko, bu seçeneklerin ciddi şekilde tartışıldığını da ekledi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan saldırısı, Ukrayna ekonomisi ve altyapısında büyük kayıplara neden oldu.

Diğer yandan, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki bir mühimmat fabrikasını imha ettiğini bildirdi.

Konaşenkov bugün yaptığı açıklamada, “Gece boyunca fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler, Kiev bölgesindeki Brovary şehri yakınlarında bulunan bir mühimmat fabrikasını imha etti” dedi.

Brovary Belediye Başkanı Ihor Sapozhko ise, bugün erken saatlerde bir füze saldırısının meydana geldiğini ve şehrin altyapısının tahrip olduğunu söyledi.

Sapozhko, “Lütfen sakin olun. Elektrik, su, kanalizasyon kesintileri olabilir. Kamu ve altyapı hizmeti şirketlerimiz, tüm kritik altyapı tesislerini bugün eski haline getirmek için mümkün olan her şeyi yapacak” ifadelerini kullandı.