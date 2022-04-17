Türkiye’de Covid-19’da son durum

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 268 vaka tespit edildi, 153 bin 318 test yapıldı, 14 bin 952 kişi de iyileşti.

Şubat ayının başlarında 111 bini geçen vaka sayısı 2,5 ayda 3 binlere kadar düştü.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.