Batman Petrolspor 16 yıl sonra 2. ligde

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta mücadele eden Batman Petrolspor, 31’inci haftada Hendekspor'u konuk etti.

Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hendekspor'dan Yavuz Alemdar’ın 9’uncu dakikada attığı golle ev sahibi ekip Batman Petrolspor 1-0 geriye düştü.

Batman Petrolspor, Aykut Çift'in 28’inci dakikada bulduğu gol ile Hendekspor karşısında eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 67'inci dakikasında sahneye çıkan Akın Akman, topu ağlara yolladı ve bu gol ile Batman Petrolspor'u 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmazken, Batman Petrolspor puanını 68 yaparak, en yakın rakibi Kütahyaspor ile arasındaki farkı 11'e çıkardı. Takım, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece Batman Petrolspor 16 yıl aradan sonra yeniden 2. lige yükseldi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyumda bulunan binlerce taraftar, oyun alanına girerek şampiyonluğu kutladı. Stadyumdaki kutlamanın ardından yüzlerce araç şehir merkezinde şampiyonluğu kutladı.