Politika

TSK Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’a yönelik operasyon başlattı

TSK; Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ye yönelik “Pençe Kilit Operasyonu”nu başlattı.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ye yönelik karadan ve havadan “Pençe Kilit Operasyonu”nun başlatıldığını açıkladı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gitti.

Akar, Muharip Hava Kuvveti Harekat Merkezi ile video konferans görüşmesinde, gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki hedeflerin uçaklar tarafından ateş altına alındığını söyledi.

Akar ayrıca, belirlenen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alındığını kaydetti.

ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komando ve bordo berelilerin karadan sızdığını söyleyen Akar, operasyonun planlanan şekilde devam ettiğini belirtti.

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