Real Madrid’den müthiş geri dönüş

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La Liga’da şampiyonluk yarışı açısından önem taşıyan mücadelede, 3’üncü sıradaki Sevilla, lider Real Madrid'i ağırladı.

Sevilla, Rakitic'in 21 ve Lamela'nın 25’inci dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

Rodrygo ile 50’nci dakikada farkı bire indiren Real Madrid, 74’üncü dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı. Fakat Vinicius'un vuruşu, elle oynama gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Baskısını sürdüren Madrid ekibi, Nacho'nun 82 ve Benzema'nın 90+2'nci dakikada kaydettiği gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sezon ligdeki 25’inci golünü atan Benzama, Real Madrid'de La Liga'daki en golcü sezonunu yaşıyor.

Real Madrid puanını 75'e çıkardı, Sevilla ise 60 puanda kaldı.