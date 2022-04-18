Politika

Kerkük’te 5 DAİŞ’li yakalandı

Kerkük’te 5 DAİŞ’linin yakalandığı ve vilayet sınırlarında arama tarama operasyonlarının devam ettiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kerkük DAİŞ

KERKÜK (K24)

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamaya göre Kerkük’te 5 DAİŞ’li yakalandı. Yakalanan kişilerin örgütün “askerlik divanı”na lojistik destek sağlamakla görevli olduğu belirtildi.

Öte yandan Irak Federal Polisi’nden yapılan açıklamada, Kerkük’ün güneyinde örgüte ait bir sığınak tespit edildi. Silah, patlayıcı ve diğer bazı materyallerin bulunduğu sığınak imha edildi.

Geçtiğimiz hafta Irak güvenlik güçleri Kerkük’ün güney bölgelerinde “Demir Çekiç Operasyonu”nun başlatıldığını duyurmuştu. Operasyon kapsamında örgüte ait sığınak ve barınakların tespit edilerek imha edilmesi hedefleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv