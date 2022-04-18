KERKÜK (K24)

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamaya göre Kerkük’te 5 DAİŞ’li yakalandı. Yakalanan kişilerin örgütün “askerlik divanı”na lojistik destek sağlamakla görevli olduğu belirtildi.

Öte yandan Irak Federal Polisi’nden yapılan açıklamada, Kerkük’ün güneyinde örgüte ait bir sığınak tespit edildi. Silah, patlayıcı ve diğer bazı materyallerin bulunduğu sığınak imha edildi.

Geçtiğimiz hafta Irak güvenlik güçleri Kerkük’ün güney bölgelerinde “Demir Çekiç Operasyonu”nun başlatıldığını duyurmuştu. Operasyon kapsamında örgüte ait sığınak ve barınakların tespit edilerek imha edilmesi hedefleniyor.