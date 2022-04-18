Politika

Lviv Valisi: 4 füze saldırısı gerçekleşti

Ukrayna'nın Lviv kentinin valisi Makysm Kozytskyi, Lviv bölgesinin dört füzeyle vurulduğunu duyurdu.
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dünya Ukrayna Lviv füze saldırısı Rusya

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken Dnipropetrovsk ve batıdaki Lviv bölgelerinde patlamalar meydana geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ölü veya yaralı olup olmadığı hakkında bilgi yer almadı.

Lviv Valisi Makysm Kozytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Lviv bölgesinin dört füzeyle vurulduğunu duyurdu.

DOĞUDA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun ükenin doğusunda saldırılarını şiddetlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus ordusu Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçaklarını kullanarak Mariupol şehrine füze ve bomba saldırılarını sürdürüyor. Kharkiv şehri kuşatılmaya çalışılıyor" denildi.

Rus birliklerine ait bazı araçların üzerindeki "Z" işaretinin yerini Ukrayna bayrağı aldığı, bunun provokasyon amacıyla kullanılabileceği olasılığı üzerinde durulduğu kaydedildi.

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