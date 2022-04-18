Ekonomi

Altın fiyatları yükselişte

Altın, Ukrayna savaşı, artan enflasyon ve ABD’de resesyon riskleri gibi faktörlerin güvenli varlıklara olan talebi artırmasıyla son beş haftanın zirvesine yükseldi.
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Altın
Altın
türkiye altın fiyat Ekonomi çeyrek altın

HABER MERKEZİ

18 Nisan Pazartesi haftanın ilk günü altın fiyatları yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 936 lirayı aştı.

Buna göre altının gram fiyatı ise 936 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 1.516 liradan Cumhuriyet altını da 6.241 liradan satılıyor.

Altının onsu ise şu sıralarda 1.989 dolar seviyesinde seyrediyor.

Fed'in faizleri artırmaktan agresif bir yaklaşım sergileyeceğine dair işaretlerle, hazine tahvili getirileri yüzde 3'e yaklaşırken altındaki yükseliş de dengelenmeye başladı.

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