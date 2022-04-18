Politika

Ukrayna: Rus saldırılarında 205 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 205 çocuğun hayatını kaybettiği, 362 çocuğun yaralandığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Ukrayna Rusya Çocuk saldırı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1000'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 95'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 205 çocuğun hayatını kaybettiği, 362 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın Lviv kentine Rus güçlerinin füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lviv Belediye başkanı Andrey Sadoviy, sabah saatlerinde şehre 5 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da Twitter hesabından, "Lviv'in sivil altyapısına aynı anda beş güçlü füze saldırısı yapıldığını" duyurdu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv